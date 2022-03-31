"Необходимо скорректировать стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы и с учетом новых условий, где есть пространство возможностей для российских производителей воздушных судов, конструкторских бюро, поставщиков материалов, агрегатов и комплектующих. В горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти", — сказал президент.

Он также напомнил о санкциях, которые ввели западные страны в отношении российской авиации в связи с военной операцией РФ на Украине. В частности, Евросоюз ввел запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям. Кроме того, запрещается поставка систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.

"По сути, они (иностранные партнеры — ИФ) обманули российских партнеров", — сказал Путин. "Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться и не будем закрытой страной, но мы должны исходить из реалий, которые складываются", — сказал президент.