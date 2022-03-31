Восточная часть ограды Троицкого монастыря обрушилась весной 2021 года.

За счет средств областного бюджета была разработана научно-проектная документация по сохранению восточного участка ограды. Глава региона Александр Авдеев обратился в министерство культуры РФ с просьбой выделить в 2022 году средства федерального бюджета на ремонтно-реставрационные работы. Минкультуры России поддержало это обращение, на эти цели министерство направит до 10,7 млн рублей.

Согласно документации на сайте госзакупок, на объекте воссоздадут основания и фундамент, а также декоративно-художественную покраску и архитектурно-лепной декор.

Завершить работы планируется в январе 2024 года.

Первое упоминание об ограде Троицкого монастыря встречается в документах за 1662 год. В конце XVIII века стена монастырской ограды с одной стороны была сделана из камня, а с трех остальных оставалась деревянной. В 1805 году во время пожара сгорела деревянная часть ограды. В 1807-1808 годах на средства вдовы-дворянки Александры Неймановой вместо деревянной ограды построили каменную.

Ансамбль Троицкого монастыря является объектом культурного наследия федерального значения, расположен в центре Мурома. На его территории хранятся мощи благоверных святых Петра и Февронии, историю которых вспоминают в День семьи, любви и верности. Объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.