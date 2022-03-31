"С 1 июня 2022 года вся наземная команда (кроме сменного персонала), включая руководителей компании, будут работать в режиме неполной рабочей недели: четыре рабочих дня и три выходных. Заработная плата (оклад + КПЭ) будет уменьшена пропорционально отработанному времени", — говорится в рассылке для сотрудников "Победы", с которой ознакомился "Интерфакс".

Ранее компания сообщила о приостановке эксплуатации 16 из 41 своего самолета Boeing-737-800 в целях экономии запчастей.

Евросоюз 26 февраля объявил санкции против России в связи с военной операцией на Украине, ряд из них ударил по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.