"Обозначу конкретные ориентиры: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти в сравнении с прошлым годом, а число перевезенных пассажиров по итогам года должно составить не менее 100 млн человек", — сказал президент.

Минтранс РФ ранее в марте оценивал в 90-100 млн человек общий объем пассажиропотока авиакомпаний РФ, включая внутренние и международные перевозки.

В 2021 году российскими авиакомпаниями было перевезено всего более 111 млн пассажиров: на внутренних линиях — 87,5 млн, за рубеж — 23,5 млн.

Еще в начале февраля, до начала военной операции России на Украине, в Минтрансе прогнозировали, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году превзойдет результат допандемийного 2019 года, когда было перевезено 128 млн человек.