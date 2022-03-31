По ее словам, "Ростуризм сообщил ВСС о том, что у ряда страховщиков может образоваться недостаток средств в фонде персональной ответственности (ФПО)" к 1 апреля 2022 года — дате, на которую проводится оценка полноты фондов за прошедший год. Об этом Ростуризм проинформировал ВСС несколько дней назад.

"Для компаний, чьи гарантии не продлены, ситуация может сложиться критически. Если из-за неполноты ФПО игроков Ростуризм будет не готов продлить признание их фингарантий на следующий год, сформированных через ФПО, выбывшим туроператорам не остается времени на поиск альтернативы. Их основные услуги не будут покрыты гарантиями с 1 апреля, они нарушают закон о туристской деятельности", — сказала Алчеева.

Она отметила, что по итогам оценки полноты фондов за 2020 год такой ситуации не было, деятельность из-за COVID-19 велась туроператорами в небольших объемах, с отчислениями они справились: "рассчитанные от оборота", они были невелики. В 2021 году туроператорам удалось лучше "разогнать бизнес" нарастить обороты, для туристов были открыты такие направления, как Турция, Египет и ряд других, обороты выросли, отчисления — тоже.

Наполнение ФПО в нужном объеме освободило бы туроператоров на год вперед от необходимости формировать финансовые гарантии.

"Если Ростуризм не подтвердит им актуальность фондов на новый период, возникает вопрос, как вообще они смогут дальше без нарушения закона продавать туры", — задается вопросом Алчеева. — При этом ведь туроператоры не исключаются из реестра Ростуризма, риски потребителей в работе с такими компаниями резко возрастают на период, пока не будут сформированы новые финансовые гарантии, но сделать это будет трудно по ряду причин".

В настоящее время туроператоры могут формировать фингарантии несколькими способами по закону. Это может быть страхование ответственности, формирование фонда персональной ответственности (ФПО), куда отчисляется 7% от оборота туроператора за прошлый год. Также финансовые гарантии могут быть сформированы за счет банковских гарантий, однако банки крайне неохотно идут на это, гарантий практически туроператорам не выдается.

В поддержку субъектов экономики, в том числе в отрасли туризма, правительством 12 марта этого года было принято постановление (№353) "Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 году". Оно в том числе позволяет в 2022 году отложить туроператорам срок формирования финансовых гарантий до октября 2022 года.

Объем финансовых гарантий действующих туроператоров теперь установлен на уровне 10 млн рублей (эта сумма учитывается по договору страхования ответственности туроператора как страховая при продлении договора или заключении нового). Вместе с тем для вновь созданного туроператора объем фингарантий установлен на уровне 50 млн рублей (это будет и страховой суммой по полису для новых компаний, поскольку они еще не накопили средств в персональных фондах).

Таким образом, на период с 1 апреля по 1 октября 2022 года туроператор, чей ФПО не получил продления Ростуризма, может искать возможности получения фингарантий до октября этого года. В это же время гарантии исполнения обязательств перед клиентами не действуют, и потребители об этом могут не догадываться.

"При всем желании заключить такие договоры страхования с туроператорами страховщики не успели бы сделать это за несколько последних дней марта. Сообщение Ростуризма для нас было "как снег на голову". С 1 апреля, когда игроки могут "слететь с гарантий", ситуация сложилась острая", — подчеркнула Алчеева.

Она напомнила, что как раз желания страховать ответственность туроператоров у страховщиков все меньше последние годы. Страховщики не раз заявляли о намерении снизить объемы застрахованной ответственности туроператоров, отказаться вообще от этого вида деятельности. Сначала из-за непрозрачности финансовых результатов и невозможности оценить финустойчивость туроператоров. С приходом пандемии COVID-19 в 2020 году и обрушением возможностей туроператоров исполнять принятые перед клиентами обязательства риски выплат по таким договорам страхования резко увеличились. В результате страховщики заняли позицию обороны, согласились поддерживать текущие договоры до их истечения, категорически отказывались увеличивать число оформленных полисов. И право на это им предоставляет закон — данный вид страхования относится к числу добровольных, когда формирование фингарантий вменяется страхователю в обязанность при исполнении профессиональной деятельности. Для страховщика заключение такого договора — дело добровольное.

"Теперь мы можем оказаться в ситуации, когда на рынок выйдут десятки туроператоров с острой потребностью заключения новых договоров, которые обеспечат их фингарантиями. Такая перспектива сулит страховщикам не сокращение объемов ответственности, но расширение", — отметила представитель ВСС.

По данным, приведенным Алчеевой, в 2020 году совокупный объем ответственности по договорам страхования ответственности туроператоров составлял 16 млрд рублей, за 2021 год этот объем удалось снизить до 10 млрд рублей. "Если на рынок хлынут туроператоры в поисках финансовых гарантий и полисов страхования ответственности, и каждый будет рассчитывать на заключение договора на 10 млн рублей, совокупный объем страховых гарантий может увеличиться на миллиарды рублей", — предупреждает она.

"Сегодня ВСС внимательно анализирует поступающие от туроператоров запросы, если таких окажется немного, возможен поиск компромиссных решений, если запросы будут поступать в массовом порядке, ВСС обратится за поддержкой и консультациями в Ростуризм и в Банк России", — сказала она.

Ранее страховщики неоднократно обращались в Банк России и в Ростуризм с заявлением позиции, которая сводится к желанию убрать из законодательства вообще возможность исполнения финансовых гарантий туроператорами за счет заключения договоров страхования их ответственности.

Соответствующие изменения предполагались с принятием законопроекта, касающегося деятельности туроператоров, и внедрения в РФ системы электронных путевок, создания специального фонда за счет отчислений с каждой проданной путевки.

Этот законопроект предполагалось рассмотреть в весеннюю сессию работы Госдумы, теперь обсуждение перенесено на осень 2022 года, сообщила Алчеева. В перспективе с принятием этого закона целый ряд проблем уйдет в прошлое. Но сегодня для туроператоров требуется найти какое-то промежуточное решение по фингарантиям до принятия закона, которое их поддержит и одновременно позволит избежать наращивания страховых обязательств, полагает она.

Глава рабочей группы ВСС добавила, что по текущим договорам страхования ответственности туроператоров "поддержку в части перестрахования рисков после закрытия международных рынков прямым cтраховщикам оказывает Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), ее возможности увеличились после докапитализации РНПК Банком России".

На прошлой неделе ВСС направил в Банк России предложения о первоочередных мерах поддержки страхового рынка, которые в том числе предполагают "исключение страхования ответственности туроператоров из списка требований к туроператорам". В противном случае при отказе страховщика в продлении договора "они будут уходить с рынка, заявив убытки в период действия текущего договора".