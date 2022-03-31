Он напомнил, что НАО "Красная поляна" реализует до 2025 года большой пул инвестпроектов, ключевым из которых стал проект строительства горнолыжного курорта "Лагонаки" в Адыгее, начатого год назад.

"Реализация проекта продолжается в соответствии с утвержденным графиком. На территории республики Адыгея создается новый населенный пункт, по сути, выделен и сформирован земельный участок для реализации горнолыжный инфраструктуры на территории Лагонакского биосферного полигона и завершены работы по инженерному изысканию для мастер-планирования совместно с корпорацией "Туризм.РФ", — рассказал Круковский в четверг на встрече правительства с представителями туриндустрии.

По его словам, проект находится в активной фазе проектирования, завершены работы по архитектурно-планировочной концепции.

"Это свежая горная архитектура в стиле нео-шале, которая, как мы надеемся, станет стандартом для инфраструктуры в следующие десятилетия. Разрешение на строительство планируется в 2023 году, и мы считаем, что сейчас надо не останавливать, а форсировать эти мероприятия, так как несмотря на сложности с поставкой оборудования мы нашли возможность диверсификации поставщиков канатных дорог. Есть компании, международные в том числе, которые хотят продолжать работу с Россией, и нужно пользоваться этим моментом", — подчеркнул Круковский.

Фото: Курорт Красная Поляна

Он добавил, что для того, чтобы работы по уже начатым проектам не останавливались, необходимо сохранить действующие условия по кредитам, выданным по льготной ставке. Это потребует увеличения лимитов для реализации 141-го постановления правительства РФ.

"Мы очень рады, что это решение на принципиальном уроне уже принято, но необходимо просить Ростуризм в кратчайшие сроки донести это решение до кредитующих банков, чтобы не остановилось те проекты, по которым идет активная фаза строительства", — сказал Круковский.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил Ростуризм собрать кредитующие банки и довести до них информацию о сохранении поддержки льготного кредитования. Ранее он сообщил, что принципиальное решение о сохранении льготной ставки по кредитам до 5% для инвесторов, реализующих проекты создания туристической инфраструктуры, уже принято правительством.

Круковский также добавил, что принятое недавно решение об обнулении НДС для отелей позволит обеспечить взрывной рост в туристической отрасли.

"Мы хотели бы выразить очень большую благодарность правительству за решение о нулевой ставке НДС. Мы считаем, что эта системная мера позволит обеспечить взрывной бум в развития отрасли начиная уже со второго полугодия, когда она начнет применяться. Это кардинально изменит все финансовые модели инвестиционных проектов в туризме", — сказал бизнесмен.