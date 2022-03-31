Вопросы реализации проекта обсуждались в четверг на встрече губернатора Игоря Рудени с директором столичного музея Победы Александром Школьником.

"Музейный комплекс на территории Ржевского мемориала должен быть создан по аналогии с музеем Победы на Поклонной горе в Москве и отражать масштаб Ржевской битвы", — процитировали в пресс-службе Руденю.

В структуру комплекса уже входит музейный павильон — Ржевский филиал музея Победы. Также на территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату в Тверской области, планируется построить павильон для проведения общественных и просветительских мероприятий гражданско-патриотической направленности.

"Компанией "Российские железные дороги" в 2021 году введена новая станция "Ржевский мемориал". С 6 мая прошлого года от Москвы к мемориалу запущены поезда "Ласточка". В регионе идет активное развитие инфраструктуры у Ржевского мемориала. При его строительстве Тверская область взяла на себя обязательства по созданию подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройству территории комплекса. До Ржевского мемориала запущены рейсовые автобусы", — говорится в сообщении.

Ржевский мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и правительством Тверской области.

С момента открытия Ржевский мемориал посетило более 3 млн человек.