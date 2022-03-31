В Белогорском районе Крыма в последние несколько лет проводится фестиваль воздухоплавания, он собирает тысячи посетителей.

"Если там будет создан центр воздухоплавания, это будет не менее популярный объект для туристической деятельности, чем гора Клементьева, Планерское (юго-восточный Крым — ИФ) и некоторые другие объекты", — сказал Вахрушев в четверг на пресс-конференции в Симферополе.

"Это очень актуально в свете современной ситуации, — и политической, и экономической, — и санкций. Наш туризм оказался на таком пути: старые зарубежные направления теряют свою актуальность. Даже Турция, Египет, не говоря о юго-западной Азии, не говоря о Европе, которая практически исчезла для нас. Вы можете куда-то улететь по путевке, но не факт, что вернетесь назад. Крым, как и Краснодарский край, как и другие регионы России, должны этим воспользоваться. Это импортозамещение", — считает Вахрушев.

Он выступает также за создание комиссии по воздухоплаванию в рамках крымского отделения РГО.

Расположенная неподалеку от Коктебеля гора Клементьева — излюбленное место дельта- и парапланеристов из разных стран. Это место считается "колыбелью советской авиации". Там начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Илюшин и создатель космических кораблей академик Сергей Королев.