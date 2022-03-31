"Мы сегодня работаем с нашими коллегами из Санкт-Петербурга (по вопросу организации круизного туризма — ИФ). И нам бы очень хотелось тоже участвовать в новых программах поддержки для туризма на круизных лайнерах", — сказал Алиханов.

По его словам, связь региона с Санкт-Петербургом, Морским фасадом через порт Балтийск весьма перспективная для туриндустрии. И в этом плане компенсация операционных расходов судовладельцам, какие-либо другие меры поддержки были бы "сейчас крайне кстати".

При этом губернатор отметил, что "Калининградская область, несомненно, будет оставаться одним из самых популярных мест отдыха у наших соотечественников. Вместе с тем у наших граждан могло сложиться ощущение, что из-за закрытия воздушного пространства ЕС мы стали менее доступны. Это не так, самолеты летают, поезда ходят".

"Время полетов из различных городов России в Калининград несколько увеличилось, но стоимость билетов не выросла. Доступность Калининграда сохраняется для туристов различного достатка. Таким образом, никаких проблем с транспортной доступностью у нас нет. И мы считаем очень важным, чтобы донести эту информацию для всех граждан России, которые хотели бы приехать к нам в этом году", — заключил Алиханов.

Как сообщалось ранее, в Калининградской области в порту Пионерский идет строительство международного терминала по приему круизных судов.

При этом опыт приема больших круизных судов есть у порта Балтийск, где имеется соответствующая причальная инфраструктура, не входящая в границы режимной Военной гавани, где базируются корабли Балтийского флота.