Как следует из опубликованного в четверг на сайте крымского правительства документа, лагеря теперь смогут комплектовать отряды на "проектную вместимость". Ранее действовало ограничение в 75% заполняемости.

Отменяется требование об обязательном предоставлении при заездах в оздоровительные организации результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР на детей и сопровождающих их лиц. Персонал теперь может проживать за пределами лагерей.

Помимо этого, разрешен выезд за пределы Крыма организованных групп детей для участия в финальных этапах олимпиад, интеллектуальных или творческих конкурсов.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в конце февраля: этот показатель опустился с максимальных 1300 до 300. С 7 марта в регионе отменили QR-коды для посещения общественных мест.