Как подчеркнул Демура, ситуация в туристической отрасли сейчас сложнее, чем была два года назад.

"Тогда все были в равных условиях, и контрагенты были готовы к поиску компромиссных решений. Сейчас, учитывая санкции и антироссийские настроения в некоторых странах, отечественные туроператоры, скорее всего, потеряли предоплаты, сделанные европейским партнерам", — сказал он на встрече кабмина с представителями туриндустрии в четверг.

Демура подчеркнул, что многие туроператоры готовы переориентироваться на внутренний туризм, но так как отрасль не успела восстановиться от предыдущего кризиса, необходимы дополнительные меры господдержки.

"Одна из таких мер – субсидирование переноса несостоявшихся зарубежных поездок на российские направления. Туристы зачастую готовы к замене направления, но в результате снижения курса рубля туроператоры не могут обеспечить предоставление равноценного по качеству продукта. Кроме того, они не располагают средствами для оплаты новых бронирований, поскольку уже внесли предоплаты зарубежным партнерам. Если реализовать механизм финансового стимулирования подобных переносов, это поможет туристам достойно отдохнуть внутри страны, а туроператорам выполнить обязательства", — сказал эксперт.

Чернышенко предложил Ростуризму проработать субсидирование переносов несостоявшихся зарубежных поездок на российские направления.

"У нас уже есть позитивный опыт, когда в ковид несостоявшиеся туры в большей своей части были конвертированы в российские. И здесь какой механизм, изменение курса рубля, может быть, надо посмотреть. Средства фиксировались в валюте скорее всего, за эти услуги, надо посмотреть, как модель финансовая будет получаться. В любом случае будем отрабатывать", — сказал он.

Тарас Демура также призвал отменить НДС для туроператоров, работающих во внутреннем и въездном туризме, что приведет к снижению стоимости их продукта.

"Авиакомпании и гостиницы НДС сейчас не платят. При этом туроператоры, пакетируя их услуги, продолжают платить НДС. Зачесть входящий НДС они не могут и вынуждены закладывать его в стоимость турпродукта, что сразу ведет к удорожанию на 20% и делает его неконкурентным по сравнению с выездным турпродуктом, то есть условия для туроператоров фактически дискриминационные. Обнуление НДС для туроператоров – очень важная мера, и она назрела", — подчеркнул он.

Чернышенко в ответ попросил туроператора дать правительству больше статистики для сравнения ситуации с обложением НДС туроператоров за туры рубеж и туры по России.

Среди первоочередных мер поддержки глава FUN&SUN назвал и отсрочку до 31 декабря 2023 года исполнения обязательств туроператоров по несостоявшимся турам, забронированным до 1 марта 2022 года. По словам Демуры, опыт предоставленной правительством подобной отсрочки по ковидным турам показал, что такой срок позволяет туркомпаниям полностью выполнить обязательства перед клиентами.

"Таким образом россияне сохранят средства для проведения полноценного отдыха на территории страны, а туроператоры смогут переориентироваться на внутренний туризм", — заметил он.

Эксперт добавил, что успешное развитие российского туризма напрямую связано с развитием чартерных перевозок в регионы, так как стоимость туров на базе чартеров вдвое дешевле, чем при самостоятельных поездках. В ассортимент чартерных направлений туроператора уже входят Байкал, Сахалин, Шерегеш, Карелия, Тюмень, Казань, Мурманск. В этом году к ним добавятся Камчатка, Алтай, Северный Кавказ и другие направления, причем рейсы будут выполняться не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга.