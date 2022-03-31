2020 год, когда мировая авиаотрасль оказалась в кризисе из-за пандемии COVID-19, МАШ завершил с чистым убытком в 187 млн руб.

Выручка МАШ в прошлом году выросла на 41%, до 26,9 млрд руб., себестоимость продаж — на 20%, до 18,5 млрд руб.

Долгосрочные обязательства МАШ выросли к концу 2021 года до 102,5 млрд руб. по сравнению с 89,4 млрд на конец 2020 года, включенные в них заемные средства сократились с 52,9 млрд до 43,8 млрд руб. Краткосрочные обязательства увеличились с 12,4 млрд до 14,8 млрд руб., а заемные средства, напротив, выросли — с 7,6 млрд до 9,4 млрд руб.

Пассажиропоток "Шереметьево" в 2021 году вырос на 57% относительно 2020 года, до 30,9 млн человек, включая детей до двух лет. Относительно "доковидного" 2019 года показатель оказался меньше на 38%.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот". АО "МАШ" контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% — у "Аэрофлота", 1,05% — у менеджмента МАШ.