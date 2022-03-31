Для определения провайдера перевозчики до мая должны провести закупочные процедуры. Выбранные подрядчики, как ожидается, подготовят "детализированные планы мероприятий" перехода авиакомпаний на отечественные системы бронирования до 30 октября 2022 года, отметил источник. Эту работу, по его словам, курирует созданная в прошлом году комиссия, в которую входят представители Минцифры, Минтранса и ФСБ.

Параллельно комиссия работает над "обеспечением возможности экстренного запуска режима "горячего резерва" посредством отечественных систем" для оперативного восстановления работы авиакомпаний в случае отключения зарубежных систем. Готовность обеспечить экстренный запуск для крупнейших перевозчиков, по словам собеседника, подтвердило ООО "РТ-Транском", 50% которого контролирует госкорпорация "Ростех". Регистрация пассажиров и принятие их на борт при наличии резервной системы могут быть восстановлены в течение 8 часов, оформление, бронирование, продажа и возврат билетов, как ожидается, займет от 24 до 48 часов.

"Интерфакс" направил запросы в Минтранс, "Ростех", авиакомпании группы "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии".

В 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому все серверы систем бронирования билетов, используемые российскими авиакомпаниями для внутренних перевозок, должны находиться в РФ. Подготовить такие изменения в законодательство поручал президент Владимир Путин. Декларировалось, что это обеспечит конфиденциальность данных, "окажет противодействие актам незаконного вмешательства в области транспортной безопасности".

В настоящее время крупнейшие авиакомпании РФ пользуются услугами в основном иностранных провайдеров: американских Sabre и Navitaire, испанской Amadeus. В 2019 году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз".

После введения западных санкций к России в связи со специальной военной операцией на Украине Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом". К критическим последствиям это не привело: перевозчик потерял лишь один из многих каналов продажи билетов. Гораздо большую угрозу представляет отключение инвенторных систем, где хранятся все данные о работе авиакомпании, от расписания до емкости флота, отмечали опрошенные газетой "Коммерсантъ" эксперты.

В России есть две системы бронирования — Leonardo (в числе ее клиентов — Red Wings, "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр") и "Онлайн резервейшн систем" (ОРС, им пользуется "Азимут"). ОРС, по данным "Ведомостей", контролирует совладелец "Азимута" и аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Leonardo принадлежит компании "Сирена Трэвел": в системе "СПАРК-Интерфакс" нет актуальных данных о ее владельцах, возглавляет компанию президент "Транспортной клиринговой палаты" Михаил Баскаков. Газета РБК писала в прошлом году, что Leonardo связана с "РТ-Транскомом".