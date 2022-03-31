"Программа оказывает неоценимый положительный эффект и пользуется большой популярностью у наших туристов. В связи с этим хотели бы обратиться с просьбой о возможном увеличении объемов финансирования на эту программу. Как я понимаю, финансирование для перезапуска весеннего этапа кешбэка было взято с осенней части программы. Я считаю, что осень может стать для отрасли сложным периодом, поэтому наша просьба заключается в том, чтобы хотя бы не приостанавливать программу. Она очень важна для всех нас", — сказал он на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.

Как отметил Уманский, в рамках программы туристы забронировали 31% законтрактованного туроператором номерного фонда, это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Сейчас 68% всех продаж за прошедшие две недели приходятся на заезды до 1 июля, из них 70% продаж – это туры с кешбэком. Для сравнения: за две недели до запуска программы продажи были в 3,5 раза ниже", — добавил он.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко согласился с тем, что наблюдается незапланированный повышенный спрос на услугу, поэтому поручил Ростуризму проанализировать ситуацию и подготовить предложения по поводу финансирования.

Ростуризм 15 марта возобновил программу кешбэка на туры по России, ее предыдущий этап был завершен досрочно 1 марта, так как выделенные на него средства были выбраны. В ее рамках россияне могут купить туры и размещение в отелях со скидкой до 20%, но не более 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что всего на 2022 год в рамках нацпроекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на год, продажи по программе завершаются.