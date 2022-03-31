"Абзац первый пункта 2 после слов "автомобильного сообщения" дополнить словами ", а также граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок Государственной границы Российской Федерации", — говорится в проекте документа, вносящего изменения в постановление главного санитарного врача от 18 марта 2020 года.

В соответствии с ним россияне должны за 24 часа до возвращения из-за границы заполнить анкету на сайте Госуслуг, а после возвращения – передать информацию о наличии прививки или антител, а при их отсутствии — результате ПЦР-теста на коронавирус.

Также требование отменяется для граждан стран Евроазиатского экономического сотрудничества (ЕАЭС).

"Мотивом издания постановления является принятие решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в части снятия ограничений на въезд граждан государств-членов Евразийского экономического союза и выезд граждан Российской Федерации через сухопутный участок государственной границы Российской Федерации", — следует из пояснительной записки к проекту документа.