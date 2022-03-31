"Мы в приоритетном порядке обеспечиваем перераспределение средств нацпроекта на субсидирование инвесторов, которые строят инфраструктуру. Мы вам гарантируем сохранение процентной ставки льготной до 5%, для этого все необходимые решения приняты", — сказал он на встрече правительства РФ с представителями туротрасли.

Чернышенко попросил Ростуризм довести эту информацию до ключевых банков.

В феврале 2021 года для поддержки инвесторов в туротрасль правительство приняло постановление о выделении льготных кредитов на создание туристской инфраструктуры по ставке от 3 до 5% годовых. Эта мера закреплена постановлением правительства №141. Инвесторы подают свои проекты в банки, участвующие в программе, а те после экспертизы направляют их в Ростуризм.

Чернышенко напомнил, что в прошлом году льготные кредиты были одобрены правительством для 38 проектов, и в результате уже в этом году откроются гостиницы во Владимирской области, Владивостоке, Омске, Железноводске. В текущем году будут одобрены инвестпроекты еще на почти 6 тыс. номеров.

Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов добавил, что в условиях высоких ставок по кредитам рассматривается дополнительная мера поддержки – форма займа корпорации, которая проходит завершающую стадию согласования в Минюсте. По его словам, эта мера позволит запустить инвестпроекты в туротрасли, не дожидаясь снижения в текущем году ключевой ставки. А с 2023 года эти займы будет можно рефинансировать за счет программы льготного кредитования, которая предоставляется в соответствии с постановлением правительства.

Чернышенко заметил, что в вопросе строительства инфраструктуры правительство "взяло на себя удар по компенсации роста ставок", обеспечив предпринимателям сохранение условий по кредитам.

"И мы ожидаем такого же партнерского отношения, чтобы не пришлось реализовывать право корпорации по выкупу бизнеса. Нам тоже сейчас это не нужно", — заключил зампред правительства.

Гендиректор компании "Васта Дискавери" и инвестор многих инфраструктурных проектов в сфере туризма Сергей Бачин, в свою очередь, заверил, что бизнес сможет выполнить обязательства по строительству объектов, если не будет ухудшения кредитных обязательств.

"Здесь я представляю строительный блок туристического сообщества. Мы ведем проекты на Сахалине, Камчатке, "Роза Хутор-2", на Кольском полуострове. Для нас самое главное – это судьба 141-го постановления, чтобы оно работало. И особенно я бы хотел подчеркнуть, чтобы те кредиты, которые уже заработали, чтобы те кредитные условия, которые уже сейчас есть, не ухудшались", — сказал он.

Бизнесмен добавил, что тот механизм авансов, который существовал ранее, с жесткой банковской гарантией, очень плохо работает для общестроительных работ и закупок оборудования.

"Нужно разработать систему авансирования в рамках строительных контрактов, чтобы мы не остановились и не зависли. Вполне вероятно, что государство, правительство возьмет на себя дополнительные возможности по гарантиям этих авансовых платежей. Если эти два момента будут выполнены, то мы обещаем, что все, за что мы взялись, мы построим. Сейчас мы не только не тормозим, мы вовсю ведем два строительных проекта, один в Ярославской, другой в Тверской области. Есть все возможности не остановить стройки, а ускорить их при условии, что вопросы по авансам и субсидиям будут решаться", — подчеркнул Бачин.