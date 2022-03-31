До середины апреля приложение "Ситимобил" продолжит работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, аренды электросамокатов, а водители продолжат получать заказы.

В середине марта акционеры "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании, дата закрытия проекта тогда не раскрывалась. Каршеринг "Ситидрайв" продолжит свою работу.

"Ситимобил" был создан в 2007 году и развился из таксопарка сначала в агрегатора такси, а затем — в платформу городской мобильности, объединившей в себе несколько видов транспорта (такси, электросамокаты, каршеринг) и другие услуги, включая доставку.

География "Ситимобил" насчитывает более 80 городов РФ.

"Ситимобил" входит в портфель активов "О2О Холдинг" — совместного предприятия VK и Сбербанка в сфере транспорта и фудтеха, партнеры владеют по 45% СП.