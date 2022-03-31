Таким образом, пассажиропоток аэропорта в феврале этого года увеличился в сравнении с показателем февраля прошлого года на 30%.

Всего за два месяца этого года аэропорт обслужил почти 247 тыс. пассажиров против 191 тыс. человек в январе-феврале 2021 года (рост на 29%).

Ранее сообщалось, что аэропорт "Челябинск" им. И.В. Курчатова (АО "Челябинское авиапредприятие") планировал в 2022 году увеличить пассажироперевозки к уровню прошлого года на 9% — до более 2 млн пассажиров. В 2021 году аэропорт увеличил пассажиропоток в сравнении с предыдущим годом на 57%, обслужив 1,827 млн пассажиров. Рост к допандемийному 2019 году составил 6%.

Также сообщалось, что в 2022 году были сохранены субсидируемые рейсы в Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Сургут, Ханты-Мансийск, Пермь, Уфу, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону. При этом полеты по таким направлениям, как Волгоград, Омск, Казань и Красноярск выполняются на самолетах Superjet вместимостью 100 кресел, тогда как ранее по этим маршрутам летали СRJ-200 вместимостью 50 кресел. Кроме того возобновлены рейсы в Самару, ожидается начало полетов в Нижний Новгород и Воронеж.