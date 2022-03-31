"На лето уже забронировано 30% номерного фонда, в майские праздники планируем принять около 600 тыс. гостей", — сказал он на встрече правительства РФ с представителями турбизнеса.

По словам Румпеля, к 1 мая курорты Краснодарского края будут готовы к приему туристов.

"Летом для наших гостей будут доступны 547 пляжей, все они будут иметь единый архитектурный облик и набор понятных для гостей услуг благодаря стандартам, которые мы ввели в прошлом году. Чтобы разгрузить пляжи и создать альтернативные активности для туристов, создаем сеть маркированных пешеходных маршрутов, около 10 откроем к 1 маю этого года", — добавил замгубернатора.

Он также рассказал, что Краснодарский край ожидает роста числа автотуристов, поэтому власти обратили внимание на состояние дорог и планируют приостановить ремонты.

"Провели мониторинг работы придорожных отелей, на летний период приостанавливаем все ремонтные работы на региональных дорогах. Хотел бы обратиться, чтобы на летний период и на федеральном уровне были приостановлены ремонты, чтобы не было заторов по дороге к нашим курортам. В летний период между городами края будут организованы морские скоростные пассажирские перевозки, которые удачно стартовали в прошлом году", — добавил Румпель.