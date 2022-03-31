"С этого года внедряем обновленный стандарт формата "все включено" и "ультра все включено". Спрос на этот формат очень высок, а последние годы количество этих отелей увеличилось в четыре раза и сегодня их 80 штук. Это сделано для того, чтобы человек, который приезжает на отдых, понимал куда едет и не разочаровывался", — рассказал он на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.

По словам Румпеля, всего летом 2022 года гостей встретят 10,7 тыс. объектов размещения общей вместимостью 257 тыс. номеров.

"Мы ежегодно увеличиваем номерной фонд, к лету вводим 14 новых объектов на 645 номеров. В следующем году также введем 14 объектов, но уже на 1400 номеров", — добавил он.

Ростуризм весной 2021 года сообщил о подготовке единых стандартов оказания услуг отелями по системе "все включено", которая стала популярна у российских туристов в Турции и других странах. По данным туроператоров, на российских курортах по этой системе работают порядка 10-15% отелей.