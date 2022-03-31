"На "Роза Хутор" стартовали ранние продажи летних туров, в рамках которых приобрести проживание и пакет развлечений в период с 1 мая по 31 октября можно со скидками от 27 до 48%. Акция продлится до 22 апреля. Кроме того, курорт присоединился к программе туристического кешбэка, скидка при оплате поездки картой "Мир" составит дополнительно 20%", — говорится в сообщении.

Как отметил директор по маркетингу курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков, курорт ожидает очень высокой загрузки в летний период.

"Мы готовы предложить нашим гостям разные туры — по длительности проживания, уровню отелей, с включенным пакетом развлечений или без него. Ожидаем высокую загрузку курорта в летний период, поэтому я бы рекомендовал не затягивать с выбором и бронировать отдых сейчас", — цитирует его пресс-служба.

Как уточнили в пресс-службе, максимальные скидки (до 48% плюс 20% кешбэка) действуют по пакету "Крутые горы Лето Макс", в рамках которого можно выбрать тур на 3, 5 или 7 дней с проживанием в отеле с завтраком и уже включенным набором разных активностей. Это могут быть прогулочные билеты или безлимитное пользование подъемниками, билеты на самые популярные аттракционы (родельбан, троллей и др.), в музеи курорта, прокат веломобилей или велосипедов. В зависимости от количества дней пребывания в тур также входят и пешие маршруты в горы с гидом по выбору гостей.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Пакетное предложение "Крутые горы Лето Лайт" (скидка 27% плюс кешбэк) включает проживание в отеле 2-5 звезд с завтраком от 3 до 10 дней, прогулочный билет "Путь к вершинам – Парк водопадов", неограниченное пользование канатной дорогой "Олимпия", входной билет в этно-парк "Моя Россия".

Приобрести туры по акции раннего бронирования можно на сайте и в онлайн-магазине курорта "Роза Хутор".

Зимний сезон на "Роза Хутор" в этом году завершится 22 апреля, летний сезон традиционно стартует 1 мая.