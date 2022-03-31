Смит, ставший CEO авиаперевозчика в 2018 году, будет возглавлять компанию до мая 2027 года. До этого он занимал пост президента в Air Canada.

Также совет директоров Air France-KLM поддержал назначение Марьян Ринтел главным исполнительным директором нидерландского подразделения группы, KLM. Она сменит на этом посту Питера Эльберса 1 июля. В настоящий момент Ринтел является руководителем ведущего нидерландского железнодорожного оператора NS, до этого она занимала ряд руководящих постов в KLM и Air France-KLM.

В пресс-релизе компании подчеркивается, что при назначении Ринтел были проведены консультации с профсоюзом работников KLM. Ранее нидерландские СМИ писали, что руководство холдинга считало уходящего CEO Эльберса препятствием на пути к реорганизации компании, поскольку он отстаивал автономию KLM внутри холдинговой структуры. В 2019 году его контракт продлили только после петиции, подписанной 25 тыс. сотрудников KLM.