Авиакомпания отменила рейсы по данным направлениям 24 февраля "в связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации в граничащих с Украиной областях". Изначально приостановка рейсов планировалась до 1 апреля.

Кроме того до конца апреля отменены все рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, а также по международным направлениям.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.