Как сообщает пресс-служба Ростуризма, продажи путевок в рамках программы продлятся до 31 августа. Отправить ребенка на отдых в рамках программы можно будет с 1 мая и на протяжении всего летнего сезона, вплоть до конца сентября.

Условия программы остались прежними. Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Покупку необходимо оплатить онлайн картой "Мир". Сумма возврата автоматически придет на ту же карточку в течение нескольких дней.

Семьи, где двое и более детей, смогут вернуть половину стоимости отдыха за каждого ребенка. Для этого необходимо оформить каждую путевку как отдельную покупку. Количество покупок с одной карты не ограничено. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено, то есть детей можно отправлять на любое количество смен по программе. Карта, которой оплачивается путевка, не обязательно должна принадлежать родителю ребенка, но должна быть зарегистрирована в системе лояльности "Мир".

Предложения лагерей собраны на портале Мирпутешествий.рф.

В прошлом году в программе участвовало 1,5 тыс. стационарных детских лагерей. В этом году правительство разрешило включить в нее и детские палаточные лагеря. Как сообщили в Ростуризме, они будут присоединяться к акции по мере готовности для подключения к туристическому кешбэку.

Как заверили в пресс-службе Ростуризма, цены на детский отдых из-за кешбэка не вырастут.

"Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы — путевки с кешбэком и без продаются по одинаковой цене. Кешбэк платит не лагерь с прибыли, его получает человек, оплативший путевку, напрямую из госбюджета. Если у вас вдруг возникнут сомнения относительно стоимости, попросите у продавца приказ о выставлении цен за смены. В нем всегда прописывается утвержденный тариф", — сообщает ведомство.

Ростуризм также предлагает родителям жаловаться, если они столкнутся с намеренным завышением цен.

Правительство выделило на программу детского кешбэка в 2022 году 7,5 млрд рублей. Как ожидается, по ней отдохнут порядка 450 тыс. детей.