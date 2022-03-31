Сообщается, что реконструкция пройдет в два этапа.

Так, с 1 апреля по 20 мая планируется капитальный ремонт участка ВПП длиной 500 метров. Во время этих работ аэропорт будет принимать и отправлять самолеты по действующему расписанию и использовать укороченную ВПП длиной 1840 метров.

Второй этап работ предполагает полное закрытие аэропорта. Его руководство уже ведет переговоры с авиаперевозчиками по переводу рейсов в аэропорт Орска, летную программу планируется сформировать до конца апреля.

По поручению губернатора на время простоя оренбургского аэропорта доставка жителей в аэропорт Орска будет осуществляться за счет средств бюджета на автобусах.

Подрядчик реконструкции аэродрома оренбургского аэропорта — АО "ПО "Возрождение" — намерен завершить реконструкцию полосы и ввести объект в эксплуатацию до 1 сентября, уточняет пресс-служба со ссылкой на главу регионального Минстроя Александра Полухина.

"Мы приступаем к ремонту взлетно-посадочной полосы. Она была построена в 1976 году, ремонт верхнего слоя полосы проводили последний раз в 1998 году. По нормативам полосу должны ремонтировать каждые 10 лет, но прошло уже почти 25. Безусловно, международный аэропорт должен отвечать всем требованиям безопасности и обеспечивать комфорт. Важно уложиться в ранее заявленные сроки для полного и качественного выполнения реконструкции, чтобы полоса могла служить долгие годы", — сказал губернатор области Денис Паслер.

Также сообщается, что в соответствии с долгосрочной стратегией министерства транспорта РФ, федерального кабмина и правительства Оренбургской области в дальнейшем предстоит строительство в аэропорту Оренбурга второй ВПП.

Как сообщалось, подряд на реконструкцию аэродрома оренбургского аэропорта стоимостью 2,2 млрд рублей "Производственное объединение "Возрождение" (Санкт-Петербург) получило по итогам конкурентной процедуры в августе 2021 года.

АО "Международный аэропорт "Оренбург" принадлежит компании "АБС Оренбург" — совместному предприятию "Новапорта" и "Аэропортов регионов".