"В этом году выделена субсидия в регионы на поддержку проектов в туризме – это наши гранты, сумма субсидии составила 3,5 млрд руб. На эти деньги будет создано 150 кемпингов и автокемпингов, поддержано 650 проектов, включая обустройство маршрутов, пляжей и другой туристической инфраструктуры. Кстати, на гранты прошлого года уже открылось 120 кемпингов", — сказала она на встрече правительства и представителей туриндустрии.

По словам Догузовой, в антикризисный пакет мер попала и фокусная поддержка модульных некапитальных средств размещения – это гостиницы не палаточного типа.

"Мы рассчитываем, что уже в этом летнем сезоне у нас заработает 50 таких модульных отелей на 2500 тысячи новых номеров", — сказала она.

Догузова добавила, что также до конца года будут завершены 49 объектов инфраструктуры, которые позволят на следующем шаге привлекать инвесторов и формировать в туркластерах полноценные курорты.

Она напомнила, что с прошлого года работает программа льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей.

"По этой мере поддержке, мы отобрали первые 38 гостиничных проектов, из которых 5 отелей откроются уже в этом году – во Владимирской, Омской областях, Кавминводах (в Ставрополье), в Приморском крае и в Москве. В этом году мы планируем новый отбор отелей по нашей программе", — подчеркнула глава Ростуризма.