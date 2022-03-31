"Все регионы активно готовятся к сезону, идет проверка туристической инфраструктуры: это и пожарная безопасность, работа бассейнов, аквапарков. Готовятся пляжи, гостиницы, и все регионы туристические подтверждают готовность принимать туристов с майских праздников", — сказала она на встрече правительства с представителями туриндустрии.

Догузова добавила, что туристов в этом году готовы принимать 17848 классифицированных гостиниц.

"Нам нужно еще больше инфраструктуры, мы постоянно работаем, чтобы количество гостиниц росло. И наши усилия направлены на то, чтобы даже в текущей тяжелой ситуации гостиницы не закрывались", — сказала она.

По словам Догузовой, при подготовке к курортному сезону Ростуризм ориентируется на то, что 60% граждан России предпочитают отдых на теплом море. Еще 20% — выбирают культурно познавательные туры, а на третьем месте – отдых в горах, трекинги, походы, сплавы, — все, что связано с активным туризмом на природе.

"Исходя из этого мы понимаем, что ключевая нагрузка на инфраструктуру придется на юг нашей страны – Крым и Краснодарский край. Огромной популярностью будет пользоваться Балтийское побережье, Каспий как альтернатива югу. Что касается культурно познавательного отдыха, то здесь есть возможности для отдыха в каждом регионе, от Калининграда до Владивостока", — подчеркнула глава Ростуризма.

Она добавила, что ведомство усилило контроль за аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц. Кроме того, Ростуризм, Роспотребнадзор и ФАС будут следить за тем, чтобы бизнес не допускал недобросовестной конкуренции. Это, в частности, случаи одностороннего отказа от броней туристов и туроператоров и попытки продать номера по более высокой цене.