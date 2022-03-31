"В этом году по программе туристического кешбэка в России отдохнет 1,2 млн туристов, столько туристов купили туры. 500 тыс. из них приобрели туры с кешбэком в рамках текущего окна продаж, которое продолжается сейчас. И это те туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля", — сказала она на встрече правительства и представителей туриндустрии.

"Также наша программа детского туристического кешбэка стартовала сегодня. 450 тыс. детей сможет воспользоваться этой программой, родители смогут отправить их с 50% скидкой в лагеря по всей стране", — добавила Догузова.

Она напомнила, что летом также стартует программа детских школьных поездок, в которые смогут отправиться 150 тыс. школьников. На это выделено 500 млн рублей.

Очередной этап распродажи туров по России с кешбэком стартовал 15 марта и продлится до 31 июня.