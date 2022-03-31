"Культурные институции подготовили насыщенную программу, которая включает самые разнообразные мероприятия, — от фильмов до выставок", — сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в ведомстве.

В Минкультуры сообщили, что в начале апреля в широкий прокат выйдут отреставрированные киноконцерном "Мосфильм" картины Тарковского "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер". Показы пройдут в сетях "Каро" и "Киномакс", на площадках Фонда кино и в других кинотеатрах в столице и регионах.

С 4 по 17 апреля в кинотеатре "Иллюзион" покажут программу "В зоне "Сталкера", куда вошли 13 фильмов, созданных в диалоге с культовой одноименной картиной. В программу вошли "Мишень" Александра Зельдовича, "Дни затмения" Александра Сокурова, "Я тоже хочу" Алексея Балабанова, "Рой" Владимира Хотиненко и другие.

Госфильмофонд России в июне представит проект "Тарковский. Хроника", посвященный девяноста важнейшим дням и событиям из жизни режиссера. Проект расскажет о фильмах Тарковского, его нереализованных замыслах и увлечениях. Тексты, фото, видео- и аудиоматериалы взяты из коллекций Госфильмофонда, киностудии "Мосфильм", Российского государственного архива литературы и искусства, Музея кино, издания "Искусство кино" и частных архивов.

В Государственном литературном музее 5 апреля откроется выставка "Андрей Тарковский: про него и про кино", одним из кураторов которой выступит сестра режиссера Марина Тарковская.

В июле в Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ состоится XVI Международный кинофестиваль им. А. Тарковского "Зеркало".

Тарковский — советский режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР. Родился 4 апреля 1932 года. За свои 54 года Тарковский снял фильмы, ставшие классикой мирового кино: "Иваново детство" — главный приз "Золотой лев" св. Марка на XXIII Международном кинофестивале в Венеции в 1962 году, "Андрей Рублев (в авторском нецензурированном варианте — "Страсти по Андрею") — приз ФИПРЕССИ на XXII международном кинофестивале в Каннах в 1969 году, "Солярис" — специальный приз жюри "Серебряная пальмовая ветвь", приз ФИПРЕССИ и приз экуменического жюри на XXV Международном кинофестивале в Каннах в 1972 году, "Зеркало", "Сталкер" — приз экуменического жюри на Международном кинофестивале в Канне в 1980 году, "Ностальгия" — приз за режиссуру, приз ФИПРЕССИ и приз экуменического жюри на XXXVI Международном кинофестивале в Каннах в 1983 году и "Жертвоприношение" — Большой приз жюри, приз за лучшее художественное достижение оператору Свену Нюквисту, приз ФИПРЕССИ и приз экуменического жюри на ХXXIX Международном кинофестивале в Каннах в 1986 году. Режиссер скончался в Париже в 1986 году.