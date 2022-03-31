"Этнографический маршрут выходного дня "Нанайские сказки" предлагает погрузиться в культуру и традиции коренных народов Приамурья и побывать в национальных селах. Объединить познавательный и экологический туризм с комфортабельным отдыхом на природе можно в туре "Шаманим на закате", — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайтах туроператоров, предлагающих такие маршруты, цена путешествия зависит от возраста туриста, количества людей в группе, продолжительности и насыщенности тура — в среднем от 3,5 до 6 тыс. рублей с человека. В национальных селах можно будет увидеть древние петроглифы, совершить прогулку по воде, попробовать местную кухню, увидеть выступления коренных жителей.

Всего представители сферы туризма разработали к предстоящему сезону около 60 вариантов времяпрепровождения и путешествий по краю. Обычно туры занимают не больше двух дней. Предлагаются как групповые выезды — для классов и рабочих коллективов, так и семейные.

Так, желающие могут отправиться в авторский йога-тур, который включает аюрведическое питание от профессионального повара и занятия практической йогой на природе.

Свои специальные предложения со скидками и бонусами теперь есть не только у турбаз и отелей, бесплатные экскурсии готова проводить и Хабаровская епархия. Дважды в месяц в Спасо-Преображенском соборе будут организованы экскурсии с посещением семинарии и звонницы. Первых туристов ждут уже в апреле.

Ближайший гастрономический тур пройдет 1-2 апреля на берегу Амурской протоки в туристическом комплексе. Под живую музыку гости смогут попробовать блюда итальянской кухни.

Ранее пресс-служба информировала, что в Хабаровском крае работают 67 туроператоров, внесенных в Единый федеральный реестр. По количеству турагентств регион занимает третье место в ДФО. В крае работает восемь санаториев и профилакториев, 114 гостиниц. На горнолыжном курорте "Холдоми" в Солнечном районе классифицировано 12 горнолыжных трасс, в регионе работают пять современных глэмпингов.

За последние пять лет количество новых туристских проектов в регионе, которые реализуются с господдержкой, выросло в 3,3 раза, отмечали власти. В настоящее время идет работа по десяти новым проектам на 6,5 млрд рублей. Среди них: строительство сетевого отеля Holiday Inn, дороги к туркомплексу "Воронеж" в Хабаровском районе, развитие горнолыжного комплекса "Холдоми", строительство центра водного туризма и набережной в Комсомольске-на-Амуре.