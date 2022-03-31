"Удачно проведенный летний сезон с мая по сентябрь – это залог успешного года в туризме. В прошлом году мы набрали очень успешный темп восстановления отрасли и в турпотоке, и в рабочих местах, и в обороте отрасли. И мы рассчитываем этот темп не сбавлять. Исходя из текущего спроса, мы прогнозируем, что турпоток за пять теплых месяцев с мая по сентябрь в среднем вырастет по сравнению с прошлым годом от 4 до 30% в зависимости от региона и суммарно превысит 31 млн человек", — сказала она на встрече правительства РФ и представителей туриндустрии.

По ее словам, самый большой рост будет на Черноморском побережье, он составит 30% к показателям прошлого года.

"Суммарно мы рассчитываем, что на юге отдохнут 8 млн человек за пятимесячный сезон. Но речь идет о классифицированных средствах размещения. Есть еще туристическое жилье, гостевые дома, поэтому цифра будет еще выше", — добавила Догузова.

Она подчеркнула, что рост турпотока напрямую влияет на занятость в отрасли.

"Мы рассчитываем не просто удержать занятость в туризме, мы рассчитываем ее нарастить. Мы рассчитываем, что в этом году в отрасли будет работать, включая сезонный персонал, не менее 2,7 млн человек. Для нас это будет очень хороший результат, так как он будет выше даже доковидного 2019 года", — сообщила глава Ростуризма.