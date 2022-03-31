Выставка посвящена впечатляющим и ярким природным явлениям в произведениях мастеров пейзажной живописи разных эпох и направлений. В экспозицию вошли более 50 работ мастеров XIX-XXI веков из собрания Русского музея, среди которых Архип Куинджи, Алексей Саврасов, Федор Васильев, Иван Айвазовский и другие.

"Настоящим открытием для зрителей станут картины менее известных художников из фондов Русского музея. Всех мастеров, работы которых представлены на выставке, объединяет искреннее желание передать красоту величественных сил природы. Впечатляюще смотрятся картины с изображением облаков, туч и молний — предвестников грозы. Полотно Архипа Куинджи "Облака" (1900-1905) — "пейзаж-драма", ставший наиболее распространенной художественной особенностью романтического восприятия мира", — отмечают в музее.

Представлены на экспозиции пейзажи ясных и солнечных дней в разные времена года. Смелая динамичная манера смешения красок натуралистично передает яркие лучи солнца в произведении "Солнце над крышами (Закат солнца на Патриарших прудах" (1928) Аристарха Лентулова. Буйство красок осени отображено в работе "Осенний пейзаж" (1930) Александра Русакова. Впечатление кристальной ясности летнего воздуха усиливается благодаря живописным фрагментам зеркальных отражений в воде в произведении Рудольфа Френца "Дудергоф. Этюд" (1922).

Посетители увидят и произведения с изображением стихии воды. Море писал не только известный маринист Иван Айвазовский. На выставке можно заметить интересные варианты живописных полотен на эту тему: "Шторм на Волге" (1870-1891) Ильи Репина, "Над буйным прибоем" (1918) Аркадия Рылова, "Вход рыбачьего судна в бурю в гавань Сен-Валери в Ко (Франция) (ок. 1859)" Алексея Боголюбова.