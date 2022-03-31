Так, "Ямал" запустит рейс по маршруту Тюмень — Горно-Алтайск — Красноярск. Полеты начнутся с 22 апреля 2020 года. Они будут выполняться четыре раза в неделю на воздушном судне Sukhoi Superjet вместимостью 95 человек.

Red Wings с 28 апреля открывает рейсы из Горно-Алтайска в Екатеринбург. Полеты по этому направлению будут выполняться два раза в неделю на самолете Sukhoi Superjet.

Кроме того с 4 мая авиакомпания "ЮТэйр " намерена запустить рейсы по маршруту Горно-Алтайск — Сургут. Полеты будут выполняться два раза в неделю на воздушном судне ATR-72 вместимостью 70 человек.

Пресс-служба уточняет, что в настоящее время из аэропорта Горно-Алтайска выполняются рейсы в Москву, Красноярск, а также действуют местные рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу.