Копии предназначены для тактильного осмотра и позволяют незрячим и слабовидящим людям составить более полное впечатление о произведениях, а остальным посетителям — прикоснуться к тому, что обычно трогать нельзя.

Для самостоятельного знакомства с тактильными копиями посетители могут прослушать аудиогид с тифлокомментариями — лаконичными, но полными описаниями предметов для незрячих людей.

Копии Большой императорской короны Российской империи, скульптурных портретов императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны будут включены в адаптированные экскурсионные маршруты для незрячих и слабовидящих людей. Такие экскурсии проводятся в Михайловском замке уже несколько лет — в них входит знакомство с тактильным макетом Михайловского замка и рельефно-графическими путеводителями, которые рассказывают об архитектурных особенностях и деталях интерьера замка.

Макет замка и путеводители были разработаны в 2018 году. Кроме того, в Михайловском дворце появится тактильный макет здания и прилегающей территории.