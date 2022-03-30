«После 24 февраля европейские страны направили свои усилия на помощь миллионам украинских беженцев, а на Россию были наложены экономические санкции, в том числе на авиаотрасль. Снижение расходов на выездной туризм в России приведет к падению доходов мировой туриндустрии, как минимум, на 50% по сравнению с 2021 годом», — отмечают аналитики.

Согласно исследованию, расходы в туризме в 2022 году вырастут на 92% по сравнению с прошлым годом, но из-за российско-украинского конфликта индустрия получит намного меньше ожидаемого. Как уточнили в Euromonitor International, мировая туриндустрия потеряет $6,9 млрд в 2022 году.

По данным организации, на российских туристов приходится 1% мировых расходов на путешествия. В 2021 году россияне потратили за рубежом $9,1 млрд. «Потеря обеспеченных российских туристов не подорвет восстановление отрасли, но нанесет серьезный ущерб многим странам мира: от Европы и Карибского бассейна до Турции и Таиланда», — пояснили в компании.

Там также отметили, что туристы, которые пользуются дальнемагистральными рейсами, например, из Северной Америки, откладывают свои поездки в Европу из-за конфликта на Украине, поскольку они не уверены в безопасности и открытости стран континента для путешествий и бизнеса.

В докладе также подчеркивается, что не только конфликт на Украине замедляет восстановление отрасли, поскольку пандемия коронавируса еще не отступила полностью: в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и Африке она продолжает влиять на политику в сфере туризма.

«Поскольку в мире вакцинировано порядка 63% населения, и до достижения коллективного иммунитета еще далеко, то азиатские страны будут последними, кто полноценно возобновит международный туризм», — пояснили в компании.

Как сообщает Euromonitor International, такие страны, как Китай, продолжают следовать строгой политике нулевого распространения COVID-19. Сюда же можно отнести Таиланд и введенные им ограничения на въезд из-за пандемии: королевство продолжит испытывать нехватку туристов, в основном китайских, как минимум, до начала 2023 года.

Кроме того, нехватка вакцин является серьезным препятствием для возобновления туризма в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где 14,1% стран имеют низкий уровень дохода, и не могут обеспечить все население вакциной от коронавируса.