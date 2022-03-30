«Из Доминиканы (аэропорт Санто-Доминго) россияне будут доставлены рейсом местной авиакомпании в Гавану (Куба) с последующей стыковкой на специальный рейс до Москвы, выполняемый авиакомпанией «Икар» из Гаваны. Пассажиры «Аэрофлота», находящиеся на Кубе, также будут переоформлены на специальный рейс авиакомпании «Икар» из Гаваны в Москву», — говорится в сообщении перевозчика.

По информации «Аэрофлота», рейс DO1810/SU2995 Санто-Доминго – Гавана вылетит в 7.00 по местному времени, с прилетом в 9.00. Рейс EO518 / SU2996 Гавана – Москва вылетит из аэропорта столицы Кубы в Москву в 12.00 по местному времени, с прилетом в 9.10 2 апреля.

В авиакомпании подчеркивают, что воспользоваться перевозкой смогут россияне с билетами «Аэрофлота» «туда-обратно» с уже использованной частью перевозки из РФ.

После получения оповещения по телефону/e-mail/СМС о специальном рейсе пассажиру необходимо подтвердить своё намерение воспользоваться перевозкой, позвонив в контакт-центр «Аэрофлота» по круглосуточным телефонам: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру.

«Ввиду сложностей в организации рейсов из пунктов Доминиканы и Кубы на фоне сложившихся обстоятельств выполнение других специальных рейсов из данных стран не планируется», — отмечают в «Аэрофлоте».