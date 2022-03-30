«Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым принято решение об упрошенном порядке оформления на работу беженцев через МФЦ, в том числе и в курортной отрасли, что, безусловно, положительно повлияет на подготовку к высокому курортному сезону. Кроме того, у многих жителей Донбасса уже есть российские паспорта. Также принято решение об оздоровлении в Крыму семей военнослужащих. В Крыму спокойно, безопасно, можно отдыхать прямо сейчас», — сказал он в эфире телеканала РБК.

Как отметил Волченко, туротрасль Крыма испытывает кадровый дефицит, поэтому министерством подготовлен банк вакансий, где размещено порядка 3,5 тысяч предложений с хорошими зарплатами. Речь идет не только о сезонной работе, но и постоянной.