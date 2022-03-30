"На первый региональный конкурс туристических проектов "Уральские каникулы" уже поступило больше 100 идей от свердловчан с проектами по развитию внутреннего туризма. Среди них экологические тропы, экскурсии к уральским водопадам, развитие пляжного отдыха и горнолыжных курортов, догтреккинг по Уральским горам, тематические иммерсивные парки отдыха, возрождение узкоколейных дорог и даже туры по поиску русалок", — говорится в сообщении.

По словам замгубернатора региона Дмитрия Ионина, данный конкурс является "новой поддержкой по развитию альтернатив зарубежным курортам".

"Участие предполагает работу совместно с муниципальными властями. Они должны вместе развивать "мультипликатор привлекательности региона". Это является уникальной особенностью этого конкурса", — подчеркнул он.

В департаменте уточняют, что жители всех муниципалитетов региона могут предложить идеи по развитию инфраструктуры и маршрутов на своей территории. Сбор идей продлится до 15 апреля. Предполагается, что проекты уральцев лягут в основу госпрограмм по развитию для туристов территории и инфраструктуры

"Мы находимся на этапе сбора идей. Далее проведем серию стратегических сессий для проработки и формирования команд участников и заявок. Самые перспективные заявки направим в акселератор, победители которого получат поддержку своих проектов", — отметил гендиректор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами области Леонид Гункевич.