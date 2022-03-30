В частности, ковид-ограничения продлены до 1 мая этого года.

В пресс-релизе подчеркивается, что заболеваемость COVID-19 в регионе остается на высоком уровне.

"Снижение показателя заболеваемости регистрируется в период с 14 февраля по 27 марта. За последнюю неделю он составил 168 на 100 000 населения — на 43% выше, чем в среднем по России", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сегодняшний показатель заболеваемости в 5,6 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года

В регионе продолжит действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Режим повышенной готовности в области был введен в конце марта 2020 года. В течение прошлого и позапрошлого годов действие антиковидных ограничений неоднократно продлевалось.