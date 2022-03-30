"Майские праздники активно бронируются, ожидаемая загрузка курорта в эти дни, по данным на текущий момент, соответствует тому же периоду, что и в прошлом году", — сообщил журналистам директор по маркетингу курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков в среду.

Он напомнил, что сейчас действует программа 20% кешбэка на бронирования по акции Ростуризма, кроме того, с 1 по 4 мая на курорте проводится один из самых популярных фестивалей бега "Роза Ран".

"Все это стимулирует спрос, поэтому на майские праздники мы ожидаем загрузку близкую к максимальной", — подчеркнул Барашков.

В свою очередь операционный директор курорта "Красная Поляна" Яна Перепечаева также отметила активное бронирование отелей на майские праздники.

"На период майских каникул мы наблюдаем уже более 50% загрузки отелей и апартаментов, что на 15% выше по сравнению с прошлым годом", — сказала директор.

Она отметила, что активности туристов способствует продолжение горнолыжного сезона до 10 мая и возобновление акции туристического кешбэка.

"Высокий спрос наблюдается на апартаменты, которые теперь можно арендовать напрямую на собственной платформе бронирования курорта. Гости оценили новую возможность учесть индивидуальные пожелания и обновлённые категории номеров. На майский период бронирования приходится более 70% гостей с детьми, которые чаще всего выбирают улучшенные апартаменты с двумя спальнями, где просторно может разместиться семья из четырёх человек", — отметила Перепечаева.

По ее словам, майские праздники — уникальный период для отдыха на "Красной Поляне". "На уровне выше 2 тыс. метров над уровнем моря еще достаточно снега, чтобы кататься на горнолыжных трассах и в сноупарке, а на отметках ниже 1 тыс. метров уже открыто несколько экотроп для пеших прогулок, включая популярный маршрут к водопаду Поликаря", — рассказала она.

В этом году праздничные выходные приходятся на 1-3 мая и 7-10 мая.