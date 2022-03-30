Зарегистрированная во Франции PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех") уведомила партнеров в РФ о приостановке контрактных обязательств еще в феврале, после вступления в силу ограничительных мер со стороны Евросоюза и США, сказал собеседник агентства. Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

Чтобы не допустить остановку эксплуатации SSJ100 в РФ, Минпромторг предложил использовать склад запчастей и пул подменных двигателей SaM146, которые PowerJet сформировала на территории РФ еще до санкций, сообщил источник. Для этого ведомство предлагает узаконить передачу имущества иностранных компаний, отказавшихся от бизнеса в РФ, во временное управление российским профильным предприятиям.

"Интерфакс" направил запросы в Минпромторг, ОДК и Safran.

Газета Wall Street Journal ранее в марте писала, что Safran прекратила деятельность в России из-за западных санкций. Уточнялось, что речь идет о двух СП французов с "ОДК-Сатурн" — PowerJet и "Волгаэро", производящего детали для двигателей, которые в том числе реализуются за рубежом.

Импортных запчастей для обслуживания SSJ100, несмотря на санкционные ограничения, хватит "на значительное время", заявлял ранее в марте глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Мантуров также обещал, что в 2022 году заказчики получат минимум 19 SSJ100, включая новые заводские и ранее не реализованные "белые хвосты". Для этих самолетов "полностью имеется зарубежная комплектация", говорил министр. Сертификация импортозамещенной версии "Суперджета", по его словам, ожидается в 2023 году. Эту модель планируется оснащать двигателями ПД-8, которые будет выпускать ОДК.

В проекте SaM146 французская сторона отвечает за "горячую" часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), российская — за "холодную" (вентилятор и турбина низкого давления), а также за общую сборку и установку на планер.

При этом ранее стороны вели переговоры о частичной локализации в России производства "горячей" части. На авиасалоне в Ле Бурже в 2017 году президент PowerJet Марк Сорель заявлял, что в РФ может быть организовано литейное производство отдельных деталей. "Мы уже начали искать партнеров в России, которые бы поставляли нам дополнительные элементы двигателя", — утверждал он.

Помимо этого, обсуждалось увеличение локализации в РФ ремонта "горячей" части SaM146. В 2019 году "ОДК-Сатурн" и Safran подписали меморандум о поэтапной передаче ремонтных компетенций на российское предприятие. До конца 2020 года уровень локализации планировалось повысить с 20% до 55%, говорил глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

Евросоюз 26 февраля объявил санкции против России в связи с военной операцией на Украине, ряд из них ударил по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям. Кроме того, запрещается поставка систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.

В условиях массовых арестов "санкционных" самолетов за рубежом рейсы по международным линиям продолжаются на 193 лайнерах, заявлял ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Из них 148 — российские Superjet 100. Крупнейшие эксплуатанты "Суперджета" — авиакомпания "Россия" (68), Red Wings (15), "Азимут" (15), "Ямал" (15), "Газпром авиа" (10), "Аэрофлот" (9), "ИрАэро" (7), "Северсталь" (4), "Якутия" (4).