В сообщении TUI говорится, что объем бронирований уже находится на уровне 80% от показателя за 2019 год, компания рассчитывает на устойчивое развитие бизнеса в текущем году на фоне сохраняющегося высокого спроса, а также более поздних бронирований и снятия ограничений на путешествия.

Объем бронирований увеличился на 725 тыс. с февраля, когда компания сообщала об этом показателе. На текущий момент он соответствует 66% от уровней зимы 2018-2019 гг., тогда как в феврале составлял 58%.

Наиболее высокий объем бронирований по-прежнему наблюдается в Великобритании: там показатель вырос на 14% по сравнению с летом 2019 года.

Компания также рассчитывает вернуть властям и частным банкам кредит на сумму 700 млн евро 1 апреля, говорится в сообщении туроператора.

TUI получила финансовую помощь в период пандемии коронавируса. Компания сообщила, что выплаты будут осуществлены в рамках первой части кредитных линий.

В сообщении TUI также говорится, что, хотя ее ключевые рынки не были затронуты в связи с ситуацией на Украине, темпы бронирований в страны Северной Европы и Польшу замедлились после начала конфликта Украины и России.

Акции TUI в ходе торгов во Франкфурте в среду дешевеют на 1,9%.