«Мы ожидаем 10-10,5 млн туристов в Крыму в этом году, и я думаю, что мы к этой цифре, безусловно, подходим. У нас остается вопрос пропускной способности и единовременной мощности, которую мы должны выдержать. Если единовременно к нам приедет 5 млн туристов в июле, то, конечно, никакого комфортного отдыха, нормальных цен мы не добьемся. Наша задача – распределить турпоток: пусть будет 20 млн, но чтобы туристы приезжали в течение всего года», — рассказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Волков, Крыму необходимо перенимать опыт Краснодарского края, который успешно справляется с расширением крыльев сезона. Он напомнил, что там зимой туристы в основном едут на горнолыжные курорты, в межсезонье популярны экскурсии, а летом пляжный отдых. При этом в 2020 году Кубань приняла 16 млн гостей, из них почти 7 млн пришлось на Сочи.

«Сезон в Крыму будет, и он начнется очень рано вне зависимости от того, что мы получили значительные осложнения, связанные с авиацией и недостаточным количеством поездов. Есть и отказы групповые по бронированию на март-апрель, это, безусловно, сложно. Но есть надежда на то, что в апреле-мае в любом случае все восстановится и туристов будет значительно больше, чем даже ожидания по турпотоку, которые у нас были на 2022 год. Приблизительно на 30%, я думаю, больше, чем в 2019 году», — добавил он.

Как считает эксперт, в этом году туристы, которые не смогут отдохнуть в Крыму летом, будут стараться приехать туда потом: загрузка крымских курортов в сентябре-октябре ожидается на уровне 80-90%. Волков отметил, что это связано с ростом стоимости зарубежного отдыха, с транспортными сложностями и опасениями, связанными с ограничениями.

Турпоток в Крым по итогам 2021 года стал рекордным и составил почти 9,5 млн человек, это практически на 20% выше показателя 2020 года.