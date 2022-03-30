Организационно-аналитическое управление главы региона сообщает, что документ по-прежнему предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

При этом данное ограничение не распространяется на подготовку и проведение торжественных мероприятий и торжественного парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также в республике сохраняется масочный режим.

"31 мая — это окончание учебного года. На тот период мы вновь проведем заседание оперштаба и сделаем объективную оценку того, чего удалось достичь с точки зрения борьбы с этой инфекцией", — приводятся в сообщении слова Евстифеева.

На текущей неделе в республике ежедневно фиксируется чуть более десятка случаев COVId-19.