"Впервые с 2015-го года водохранилища заполнены так, что даже если не будет дождей, водных запасов хватит на 1,5 года. Загорское — на 85%, Счастливенское — на 92%", — написала Павленко в своем телеграм-канале в среду.

"Наша стратегическая красота", — написала сити-менеджер курорта, выложив видео наполненных водохранилищ.

Засуха наблюдалась в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, могла продлиться в течение 2021 года. Вода подавалась по часам в Симферополе с осени 2020 года, в Ялте — с декабря 2020-го, в Алуште — с апреля 2021. К курортному сезону графики отменили.

Летом прошлого года в Крыму был потоп.