Рейсы осуществляются по вторникам и четвергам. Вылет из Махачкалы — в 07:40 мск, прибытие в Ташкент — в 12:35 по местному времени. Вылет из Ташкента — в 04:45 по местному времени, прибытием в Махачкалу — в 06:10 мск.

При этом с 15 января 2022 года всем пассажирам, прибывающим в Узбекистан (включая граждан государства), за исключением детей до 2 лет, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, пройденный не ранее 48 часов до прибытия.

Кроме того по прибытии в Узбекистан пассажирам необходимо сдать экспресс-антиген тест за свой счет.

Самолеты Superjet 100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.