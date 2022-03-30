"В Новороссийске разработано два новых пилотных туристских маршрута, доступных и интересных для массового посещения.(...) Предполагается, что прогулки по этим маршрутам будут интересны как новороссийцам, так и гостям города. Оба маршрута планируется запустить уже к майским праздникам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав первого маршрута под названием "Золотое кольцо Абрау" войдёт семь экологических троп общей протяжённостью 15 км. Пройти по этим тропам можно будет как с гидом, так и самостоятельно. Второй пилотный маршрут — "Дорогами Победы" — будет начинаться в восточной части города и проходить в районе Неберджаевского водохранилища.

Всего в Новороссийске теперь 15 туристических маршрутов экологического и патриотического направлений.