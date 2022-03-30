«Трудности, с которыми мы столкнемся – это автотуристы. Для нас будет проблема, для туристов будет проблема, для средств размещения, потому что мы не сможем вместить максимальное количество людей, которые захотят к нам приехать. Крымские регионы не смогут обеспечить достойный уровень приема автотуристов из-за нехватки парковочных мест», — рассказала она на пресс-конференции в среду.

Как отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, в Крыму отсутствуют сдерживающие факторы для регулирования автотуризма. «Мы полагаем, что сейчас достроят восьмой участок трассы в Севастополь, естественно, турпоток будет распределяться повсюду: нагрузка на западный Крым, Саки, Евпаторию будет колоссальной. А ситуация с парковками не меняется», — добавил он.

По его словам, на юге Крыма ситуация не лучше: парковки маленькие, а оставить транспорт за городом – это не решение.

«Даже если создать перехватывающую парковку на въезде в Ялту, то это все равно не решает задачу для туристов с точки зрения комфорта. Парковку на 20-30 тыс. автомобилей у нас негде создавать. Поэтому возможно придется принимать непопулярные решения, а на это нужно время», — сказал Волков.

Между тем, Марнопольская отметила, что власти Крыма уделяют проблеме нехватки парковок большое внимание, однако, по ее словам, решения просто не существует. Особенно это касается мест возле популярных туристических достопримечательностей.

Закрытие аэропорта Симферополя из-за ситуации на Украине 30 марта продлено до 7 апреля. В 2021 году, по оценкам туроператоров, до 60% туристов приезжали в Крым на своих автомобилях. В туркомпаниях ожидают, что, если аэропорт останется закрытым до лета, до 80% туристов воспользуются автомобилями для поездки в Крым.

По оценкам властей, в 2021 году около 9,5 миллионов туристов посетили Крым, это на 20% больше, чем годом ранее. Как ожидается, рекордный показатель будет превышен в 2022 году из-за отсутствия авиасообщения с зарубежными странами.