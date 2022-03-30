"Это стоянки людей, которые жили на территории современных Ольхонского и Иркутского районов в период от 20 тыс. лет до 2,5 тыс. лет назад", — говорится в сообщении.

Как только Минкультуры издаст приказ о включении памятников археологии в реестр, все они получат статус объектов культурного наследия федерального значения. На работы по их сохранению будет направляться субвенция из федерального бюджета.

"Согласно российскому законодательству, археологические объекты могут быть только памятниками федерального значения. Именно поэтому процедура включения в реестр является сложной и длительной", — отмечается в сообщении.

В 2020 году процедуру смогли пройти только восемь археологических объектов в Иркутской области. В 2021 году были подготовлены экспертизы для 113 объектов, 95 из них прошли согласование и должны войти в реестр.

Всего в настоящее время в Иркутской области находится более 4 тыс. археологических памятников, которые имеют статус выявленных объектов историко-культурного наследия. Археологи проводят их исследования и оформляют акты историко-культурных экспертиз.