Для российских перевозчиков индексация составит около 7%: повысятся сборы за взлет-посадку, обеспечение авиационной безопасности, предоставление терминала и обслуживание пассажиров на внутренних и международных линиях.

Для иностранных авиакомпаний поднимутся тарифы за взлет-посадку, авиабезопасность и предоставление терминала. Рост составит порядка 4,5%, отметили во "Внуково".

До этого "Внуково" индексировало тарифы для авиакомпаний РФ в апреле 2021 года, следует из данных сайта аэропорта: рост сборов был в диапазоне от 3,8% до 5,6%. Крайняя индексация для иностранных компаний была в январе 2020 года — в пределах 3,8%.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Внуково" — "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), "ЮТэйр", AZUR air, среди иностранных — Turkish Airlines, Uzbekistan Airways.

Как сообщалось, с апреля повысит свои тарифы для авиакомпаний еще один аэропорт Московского авиаузла — "Домодедово". Средняя индексация для российских и иностранных перевозчиков составит около 8%.

"Шереметьево" проиндексировало основные тарифы как для российских, так и иностранных компаний в январе 2022 года. Уровень индексации для первых составил 7,4%, следует из материалов аэропорта, для "иностранцев" — 2,6-2,8%.

"Внуково" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропорт РФ. Контролируется Виталием Ванцевым и Владимиром Скочем, 25% — у Росимущества.